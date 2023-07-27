В Хельсинки расследуют вероятный наезд дипавтомобиля РФ на участницу проукраинской акции

Полиция финской столицы изучает сообщение о том, что во время немногочисленной демонстрации в поддержку Украины во вторник авто с российскими дипломатическими номерами наехало на участника акции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство STT.

Во вторник вечером около двух десятков человек в Хельсинки собрались на мирную демонстрацию в поддержку Украины. В это время мимо проезжало авто с российскими дипломатическими номерами.

Свидетель событий рассказал газете Ilta-Sanomat, что в этот момент один из демонстрантов с плакатом "Россиян прочь из Беларуси" выскочил перед авто. Оттуда вышли два человека, о чем-то поговорили с протестующим, вернулись в автомобиль, и он двинулся снова.

Фото: Ilta-Sanomat

Но демонстрант не уходил с пути автомобиля, и так продолжалось несколько минут. "Он едва не отскочил от капота", – описал события свидетель. Другие участники проукраинской акции не вмешивались, но поддерживали действия демонстранта.

В четверг в полиции Хельсинки заявили STT, что начали предварительное расследование ситуации, когда "авто наехало на демонстранта" во время акции во вторник.

В то же время правоохранители не смогли подтвердить, что речь шла об авто именно российской дипмиссии, получил ли ранения участник акции и кто именно участвовал в инциденте. По итогам предварительного расследования полиция решит, возбуждать ли уголовное производство.

В мае, напомним, россияне пожаловались на акт "вандализма" в отношении своего консульства на Аландских островах, который заключался в том, что в окно здания бросили бутылку из-под пива.