В Британии ожидают, что ее рекордные температуры 2022 года станут средними до 2060-го

Рекордные температуры 2022 года, как ожидают в Британии, станут средними для страны до 2060 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила Национальная Метеорологическая служба страны, сообщает Reuters.

В отчете "Состояние климата Великобритании" от Метеорологической службы прогнозируется, что температуры, которые наблюдались в Британии в 2022 году, когда в стране был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, будут считаться средними до 2060 года и "прохладными" до конца века.

"С точки зрения погоды и климата 2022 год был чрезвычайным для Великобритании", – сказал Майк Кендон из Национального центра климатической информации Метеорологической службы.

По его словам, "наблюдения показывают, что экстремальные температуры меняются быстрее, чем средние, и по мере потепления климата мы ожидаем, что будет побито гораздо больше рекордов высокой температуры, возможно, с большим отрывом, и гораздо меньше рекордов низкой температуры".

Метеорологическая служба Британии также заявила, что ее исследования показали: и рекордно теплый год, и июльская жара 2022 года стали более вероятными из-за антропогенного изменения климата – то есть вызванного хозяйственной деятельностью человека.

Как говорится в отчете, по сценарию среднего уровня выбросов до 2060 года такой год, как 2022, будет считаться средним, а до 2100 года – "прохладным".

Метеорологическая служба Британии также отметила, что период 2013-2022 годов был самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений в стране.

Ранее Испанское метеобюро сообщило, что прибрежные воды возле страны достигли рекордно высокой температуры для этого времени года.

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