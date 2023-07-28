Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон "чрезвычайно обеспокоен" последствиями, которые могут повлечь акции с сожжением Корана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии шведскому информационному агентству TT, который приводит Reuters.

Кристерссон отметил, что в полицию были поданы дополнительные запросы на проведение акций протеста, где снова планируется осквернение Корана.

"Если они будут одобрены, нас ожидают несколько дней с явным риском, что может произойти что-то серьезное. Я чрезвычайно обеспокоен тем, к чему это может привести", – сказал он.

Шведский премьер отметил, что решение о разрешении на проведение демонстраций остается за полицией.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведённые под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьёзное нападение на посольство страны в Багдаде. На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.

Ранее Служба безопасности Швеции предупредила об ухудшении ситуации с безопасностью после того, как акции по сожжению Корана и дезинформационные кампании, которые проводят поддерживаемые РФ субъекты, разожгли ненависть к скандинавской стране в мусульманском мире.