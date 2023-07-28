У Німеччині перекинувся транспортер з американськими солдатами, 9 постраждалих

Дев'ять американських військових постраждали в результаті аварії на військовому полігоні в Графенвері в німецькій Баварії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Американський водій військового транспортера з невідомої причини не впорався з керуванням у четвер при повороті з дороги на лісову стежку, повідомила ввечері поліція.

Транспортер, в якому перебували дев'ять американських солдатів, перекинувся в кювет. Одна людина отримала важкі поранення, двоє – середньої тяжкості і шестеро – легкі.

Їх доставили до найближчих лікарень. Точна причина аварії спочатку була невідома.

За даними поліції, на місці події працювала велика кількість рятувальників.

Зазначається, що з травня українські солдати також проходять навчання на американських танках Abrams на військовому полігоні у Графенвері. 200 українських бійців навчаються керувати танками, тактиці ведення бойових дій та проходять медичну підготовку.

У середині травня до Графенверу прибув 31 навчальний танк Abrams. Йдеться також про навчання українських танкових екіпажів їхньому обслуговуванню і, таким чином, всебічну підготовку до їхнього використання в російській агресивній війні проти України.

Чи брали участь постраждалі військові у тренуванні українських солдатів, не уточнюється.

Як повідомлялося, американські танки Abrams можуть доставити в Україну приблизно у вересні після проведення модернізації в Німеччині.