В Германии перевернулся транспортер с американскими солдатами, 9 пострадавших

Девять американских военных пострадали в результате аварии на военном полигоне в Графенвере в немецкой Баварии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Американский водитель военного транспортера по неизвестной причине не справился с управлением в четверг при повороте с дороги на лесную тропу, сообщила вечером полиция.

Транспортер, в котором находились девять американских солдат, перевернулся в кювет. Один человек получил тяжелые ранения, двое – средней тяжести и шестеро – легкие.

Их доставили в ближайшие больницы. Точная причина аварии изначально была неизвестна.

По данным полиции, на месте происшествия работало большое количество спасателей.

Отмечается, что с мая украинские солдаты также проходят обучение на американских танках Abrams на военном полигоне в Графенвере. 200 украинских бойцов учатся управлять танками, тактике ведения боевых действий и проходят медицинскую подготовку.

В середине мая в Графенвер прибыл 31 учебный танк Abrams. Речь идет также об обучении украинских танковых экипажей их обслуживанию и, таким образом, всесторонней подготовке к их использованию в российской агрессивной войне против Украины.

Участвовали ли пострадавшие военные в тренировке украинских солдат, не уточняется.

Как сообщалось, американские танки Abrams могут доставить в Украину примерно в сентябре после проведения модернизации в Германии.