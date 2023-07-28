У Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон

Польські прикордонники у четвер, 27 липня, затримали громадянина України, який перевозив через кордон нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

За даними відомства, громадянин України перевозив у мікроавтобусі 26 нелегалів (10 громадян Ефіопії, 5 громадян Еритреї, 4 громадян Непалу, 2 громадян Палестини, 2 громадян Алжиру, 2 громадян Сомалі та громадянина Марокко).

З початку 2023 року співробітники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 402 особи, причетні до організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Крім того, польські прикордонники протягом минулої доби зафіксували 292 спроби нелегалів перетнути кордон з боку Білорусі.

Група нелегалів з шістьох осіб намагалися перетнути прикордонну річку Свіслоч на човнах, однак, побачивши польські патрулі, вони розвернулись назад.

Інші спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону зафіксували на прикордонних постах у Біловежі, Дубичах Церковних, Черемсі та Мельнику.

Польський кордон намагались перетнути, зокрема, громадяни Сирії, Ємену, Алжиру, Марокко, Конго, Сомалі, Шрі-Ланки, Судану та Індії.

Нагадаємо, у середу у Мазовецькому воєводстві Польщі затримали 29-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконного перетину польського кордону мігрантами.

З 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.