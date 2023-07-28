В Польше задержали украинца, который переправлял мигрантов через границу

Польские пограничники в четверг, 27 июля, задержали гражданина Украины, который перевозил через границу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Пограничную службу Польши.

По данным ведомства, гражданин Украины перевозил в микроавтобусе 26 нелегалов (10 граждан Эфиопии, 5 граждан Эритреи, 4 граждан Непала, 2 граждан Палестины, 2 граждан Алжира, 2 граждан Сомали и гражданина Марокко).

С начала 2023 года сотрудники Подляского отдела Пограничной службы задержали 402 человека, причастные к организации незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Кроме того, польские пограничники в течение минувших суток зафиксировали 292 попытки нелегалов пересечь границу со стороны Беларуси.

Группа нелегалов из шести человек пытались пересечь пограничную реку Свислочь на лодках, однако, увидев польские патрули, они развернулись обратно.

Другие попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы зафиксировали на пограничных постах в Беловеже, Дубичах Церковных, Черемхе и Мельнике.

Польскую границу пытались пересечь, в частности, граждане Сирии, Йемена, Алжира, Марокко, Конго, Сомали, Шри-Ланки, Судана и Индии.

Напомним, в среду в Мазовецком воеводстве Польши задержали 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в организации незаконного пересечения польской границы мигрантами.

С 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.