Німеччина передала Україні ще шість ЗСУ Gepard та тисячі боєприпасів до них

Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

Про це свідчить оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд, пише "Європейська правда".

Зокрема, Україні передали шість ЗСУ Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них.

Також у новий пакет допомоги входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідуальних дронів Vector.

Крім того, Німеччина передає вісім карет швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.

Минулого тижня у пакеті допомоги від Німеччини вперше з'явились танки Leopard 1 A5.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив новий пакет допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро.

У ньому анонсували дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.