Укр Рус Eng

У Греції пішли на спад лісові пожежі, що вирували майже два тижні

П'ятниця, 28 липня 2023, 12:56

Лісові пожежі в Греції вщухли після майже двотижневого горіння, але екстрені служби працюють над тим, щоб запобігти новим спалахам у центральній частині країни, де напередодні люди були змушені тікати від потужних вибухів на складі боєприпасів.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Починаючи з 17 липня, в результаті пожеж, які посилили високі температури і вітер, загинули п'ятеро людей. Були зруйновані будинки, ферми і заводи, а також вигоріли ділянки лісу.

У найбільш постраждалому районі Магнезії в четвер лісові пожежі досягли складу боєприпасів Військово-повітряних сил поблизу прибережного міста Неа-Анхіалос. Пожежа на складі спричинила потужні вибухи, і берегова охорона заявила, що люди були змушені тікати суходолом і морем до Волоса, регіональної столиці.

Винищувачі, що дислокувалися на сусідньому військовому аеродромі, були передислоковані з метою безпеки.

Ударна хвиля була відчутна за багато кілометрів, внаслідок чого вилетіли вітрини кількох магазинів.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив у п'ятницю, що доручив провести розслідування інциденту.

Пожежники доклали "надлюдських зусиль", але не змогли приборкати полум'я, що розгорілося в більшій частині Волоса і в Анхіалосі, сказав речник пожежної бригади Іоанніс Артопойос.

Десятки пожежників працюють в цьому районі за підтримки п'яти літаків і вертольота, оскільки сильний вітер може спричинити нові спалахи, повідомили в пожежній службі.

Міністерство праці закликало роботодавців у промисловій зоні Волоса призупинити роботу в п'ятницю.

На острові Родос, де понад 20 000 туристів і місцевих жителів покинули приморські готелі і будинки на вихідних, лісові пожежі вщухли після того, як випалили близько 10% площі острова. Але пожежні команди працюють на кількох ділянках вже 11-й день, намагаючись повністю приборкати вогонь на всіх фронтах.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив у четвер, що Греції необхідно вжити більше заходів для боротьби з наслідками зміни клімату, наголосивши на необхідності подальшого поліпшення запобігання пожежам.

Як повідомлялося, Європейський Союз через Механізм цивільного захисту спрямує ще два пожежні літаки до Греції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха