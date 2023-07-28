У Греції пішли на спад лісові пожежі, що вирували майже два тижні

Лісові пожежі в Греції вщухли після майже двотижневого горіння, але екстрені служби працюють над тим, щоб запобігти новим спалахам у центральній частині країни, де напередодні люди були змушені тікати від потужних вибухів на складі боєприпасів.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Починаючи з 17 липня, в результаті пожеж, які посилили високі температури і вітер, загинули п'ятеро людей. Були зруйновані будинки, ферми і заводи, а також вигоріли ділянки лісу.

У найбільш постраждалому районі Магнезії в четвер лісові пожежі досягли складу боєприпасів Військово-повітряних сил поблизу прибережного міста Неа-Анхіалос. Пожежа на складі спричинила потужні вибухи, і берегова охорона заявила, що люди були змушені тікати суходолом і морем до Волоса, регіональної столиці.

Винищувачі, що дислокувалися на сусідньому військовому аеродромі, були передислоковані з метою безпеки.

Ударна хвиля була відчутна за багато кілометрів, внаслідок чого вилетіли вітрини кількох магазинів.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив у п'ятницю, що доручив провести розслідування інциденту.

Пожежники доклали "надлюдських зусиль", але не змогли приборкати полум'я, що розгорілося в більшій частині Волоса і в Анхіалосі, сказав речник пожежної бригади Іоанніс Артопойос.

Десятки пожежників працюють в цьому районі за підтримки п'яти літаків і вертольота, оскільки сильний вітер може спричинити нові спалахи, повідомили в пожежній службі.

Міністерство праці закликало роботодавців у промисловій зоні Волоса призупинити роботу в п'ятницю.

На острові Родос, де понад 20 000 туристів і місцевих жителів покинули приморські готелі і будинки на вихідних, лісові пожежі вщухли після того, як випалили близько 10% площі острова. Але пожежні команди працюють на кількох ділянках вже 11-й день, намагаючись повністю приборкати вогонь на всіх фронтах.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив у четвер, що Греції необхідно вжити більше заходів для боротьби з наслідками зміни клімату, наголосивши на необхідності подальшого поліпшення запобігання пожежам.

Як повідомлялося, Європейський Союз через Механізм цивільного захисту спрямує ще два пожежні літаки до Греції.