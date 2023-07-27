У центральній Греції через пожежі здетонував склад боєприпасів
Четвер, 27 липня 2023, 19:26
У місті Неа-Анхіалос у центрально-східній частині Греції в четвер удень почалась детонація на складі боєприпасів військово-повітряних сил.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathemirini.
Через детонацію боєприпасів у Неа-Анхіалос жителі міста й довколишніх населених пунктів чули сильні вибухи.
Η στιγμή της έκρηξης στην Νέα Αγχίαλο. 😮😮#βολος #φωτιες pic.twitter.com/9riqbYVlLc— Nik_Mp 😎 (@4r7qjp1C2S4EQZV) July 27, 2023
Повідомляється, що вибухові хвилі також пошкодили шибки житлових будинків і крамниць.
За даними грецького телеканалу EPT, кілька людей зазнали поранень від уламків скла. Частину жителів евакуюють із Неа-Анхіалоса на човнах, решті радять не залишатись у місці.
Через побоювання подальших детонацій рятувальники не можуть почати гасіння пожежі в місті.
Як пише Kathimerini, на складі, де відбувається детонація, могли зберігатись бойові частини засобів протиповітряної оборони, а також авіабомби й ракети HAARM.
Як відомо, Греція вже понад тиждень бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові. Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.
У середу пожежі в Греції забрали життя ще двох людей. Перед цим повідомлялося про трьох загиблих.