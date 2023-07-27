У центральній Греції через пожежі здетонував склад боєприпасів

У місті Неа-Анхіалос у центрально-східній частині Греції в четвер удень почалась детонація на складі боєприпасів військово-повітряних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathemirini.

Через детонацію боєприпасів у Неа-Анхіалос жителі міста й довколишніх населених пунктів чули сильні вибухи.

Повідомляється, що вибухові хвилі також пошкодили шибки житлових будинків і крамниць.

За даними грецького телеканалу EPT, кілька людей зазнали поранень від уламків скла. Частину жителів евакуюють із Неа-Анхіалоса на човнах, решті радять не залишатись у місці.

Через побоювання подальших детонацій рятувальники не можуть почати гасіння пожежі в місті.

Як пише Kathimerini, на складі, де відбувається детонація, могли зберігатись бойові частини засобів протиповітряної оборони, а також авіабомби й ракети HAARM.

Як відомо, Греція вже понад тиждень бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові. Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

У середу пожежі в Греції забрали життя ще двох людей. Перед цим повідомлялося про трьох загиблих.