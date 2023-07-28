В Греции ушел в отставку министр, ответственный за тушение пожаров

Греческий министр по делам защиты населения Норис Митаракис в пятницу подал премьеру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке на фоне масштабных лесных пожаров, которые продолжаются в стране последние две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Отставку Митаракиса с должности министра по защите населения Греции объяснили "личными причинами". Его обязанности временно будет исполнять заместитель министра образования, по делам религий и спорта Яннис Иконому.

Приведение Иконому к присяге перед президентом Греции состоится в пятницу вечером.

По данным греческих СМИ, причиной отставки Митаракиса стало личное недовольство премьера: мол, в четверг ответственный за пожары министр начал свой отпуск.

Между тем после почти двух недель лесные пожары в Греции пошли на спад.

В то же время экстренные службы работают над тем, чтобы предотвратить новые вспышки в центральной части страны, где накануне люди были вынуждены бежать от мощных взрывов на складе боеприпасов.