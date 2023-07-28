Суд відмовився відкрити для громадськості двір резиденції президента Чехії

Муніципальний суд Праги відхилив позов громадської організації Kverulant.org, яка вимагала визнати внутрішній двір Празького Граду – резиденції президента – громадським простором і, відповідно, зробити його вільним для відвідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Суд чеської столиці відхилив аргументи позивачів про те, що внутрішній двір Празького Граду відповідає "встановленим законом характеристикам громадського простору" – зокрема що він "призначений для виконання суспільних цілей або потреб громадян".

"Не доведено, що це приміщення служило соціальній або іншій публічній меті протягом певного, відповідного періоду часу, що передував ухваленню оскаржуваного рішення і, безумовно, перевищував термін повноважень одного президента", – пояснили в суді.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії, коментуючи вирок, підкреслили: обмеження зумовлені специфікою об'єкту – "це не тільки резиденція президента, але й важлива культурна пам'ятка, тому правила у вигляді заходів щодо запобігання неприродному доступу до цієї території є цілком доречними".

Kverulant.org домагається необмеженого доступу на територію Празького Граду ще з часів експрезидента Чехії Мілоша Земана. Доступ у внутрішні двори резиденції загалом можливий, та лише з погодження адміністрації Граду й проходження безпекових перевірок.

У 2021 році муніципальний суд Праги спершу виніс рішення на користь Kverulant.org, але Вищий адміністративний суд Чехії повернув справу на новий розгляд через формальну помилку – відсутність звернення до адміністрації Празького Граду.

Нагадаємо, що у 2020 році сад біля Віндзорського палацу, однієї з резиденцій тодішньої королеви Британії Єлизавети ІІ, вперше за 40 років відкрили для громадськості.