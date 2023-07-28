Суд отказался открыть для общественности двор резиденции президента Чехии

Муниципальный суд Праги отклонил иск общественной организации Kverulant.org, которая требовала признать внутренний двор Пражского Града – резиденции президента – общественным пространством и, соответственно, сделать его свободным для посещения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Суд чешской столицы отклонил аргументы истцов о том, что внутренний двор Пражского Града соответствует "установленным законом характеристикам общественного пространства" – в частности что он "предназначен для выполнения общественных целей или потребностей граждан".

"Не доказано, что это помещение служило социальной или иной публичной цели в течение определенного, соответствующего периода времени, предшествовавшего принятию оспариваемого решения и, безусловно, превышавшего срок полномочий одного президента", – пояснили в суде.

В Министерстве внутренних дел Чехии, комментируя приговор, подчеркнули: ограничения обусловлены спецификой объекта – "это не только резиденция президента, но и важный культурный памятник, поэтому правила в виде мер по предотвращению неестественного доступа к этой территории вполне уместны".

Kverulant.org добивается неограниченного доступа на территорию Пражского Града еще со времен экс-президента Чехии Милоша Земана. Доступ во внутренние дворы резиденции в целом возможен, но только по согласованию администрации Града и прохождения проверок безопасности.

В 2021 году муниципальный суд Праги сначала вынес решение в пользу Kverulant.org, но Высший административный суд Чехии вернул дело на новое рассмотрение из-за формальной ошибки – отсутствие обращения в администрацию Пражского Града.

Напомним, что в 2020 году сад возле Виндзорского дворца, одной из резиденций тогдашней королевы Великобритании Елизаветы II, впервые за 40 лет открыли для общественности.