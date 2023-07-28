Опозиція у Франції вимагає відставки керівників МВС і поліції через жорсткі придушення протестів

Лідери французької опозиції закликали до відставки міністра внутрішніх справ країни Жеральда Дарманіна та керівника поліції Фредеріка Во через жорстку реакцію правоохоронців на заворушення, що охопили французькі міста протягом останніх тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Перший секретар Соціалістичної партії і член парламенту Франції Олів'є Фор у п’ятницю закликав до відставки "тріумвірату" Дарманіна, Во та префекта поліції Парижа Лорана Нуньєса через те, що вони вимагають особливого ставлення до поліцейських.

Фор заявив, що троє "нехтують республіканськими правилами", і поставив під сумнів те, що президент Емманюель Макрон "усе ще здатний гарантувати незалежність судової влади".

Коментарі Фора пролунали після того, як керівник національної поліції Франції виступив проти тримання поліцейських під вартою за звинуваченнями, "навіть якщо він допустив недоліки чи серйозні помилки у своїй роботі".

Його слова стали реакцією на взяття під варту поліцейського з Марселя, підозрюваного в побитті одного з учасників протестів на початку липня. Це спричинило негласний бойкот інших поліцейських – і не лише в Марселі: вони почали масово брати лікарняний, відмовляючись виходити на роботу, поки не звільнять їхнього колегу.

Така позиція – і початкова відсутність реакції з боку виконавчої влади – викликала критику з боку низки французьких політичних лідерів, особливо лівих.

Пізніше ж голова МВС Франції закликав поліцейських "повернутися до роботи", оскільки протестний рух "ставить у скрутне становище найбільш вразливі верстви населення".

Французьку поліцію часто звинувачують у жорстокості й расизмі на робочому місці за те, що вона виокремлює чорношкірих або вихідців з Північної Африки для перевірки документів або затримання. Водночас профспілки поліцейських кажуть, що ті самі відчувають упереджене ставлення до себе.

Нагадаємо, майже тижневу хвилю заворушень у Франції спровокувала смерть підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю. Страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.