Оппозиция требует отставки глав МВД и полиции Франции из-за жесткого подавления протестов

Лидеры французской оппозиции призвали к отставке министра внутренних дел страны Жеральда Дарманина и руководителя полиции Фредерика Во из-за жесткой реакции правоохранителей на беспорядки, охватившие французские города в течение последних недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Первый секретарь Социалистической партии и член парламента Франции Оливье Фор в пятницу призвал к отставке "триумвирата" Дарманина, Во и префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса из-за того, что они требуют особого отношения к полицейским.

Фор заявил, что трое "пренебрегают республиканскими правилами", и поставил под сомнение то, что президент Эмманюэль Макрон "все еще способен гарантировать независимость судебной власти".

Комментарии Фора прозвучали после того, как руководитель национальной полиции Франции выступил против содержания полицейских под стражей по обвинениям, "даже если он допустил недостатки или серьезные ошибки в своей работе".

Его слова стали реакцией на взятие под стражу полицейского из Марселя, подозреваемого в избиении одного из участников протестов в начале июля. Это вызвало негласный бойкот других полицейских – и не только в Марселе: они начали массово брать больничный, отказываясь выходить на работу, пока не уволят их коллегу.

Такая позиция – и изначальное отсутствие реакции со стороны исполнительной власти – вызвала критику со стороны ряда французских политических лидеров, особенно левых.

Позже же глава МВД Франции призвал полицейских "вернуться к работе", поскольку протестное движение "ставит в затруднительное положение наиболее уязвимые слои населения".

Французскую полицию часто обвиняют в жестокости и расизме на рабочем месте за то, что она выделяет чернокожих или выходцев из Северной Африки для проверки документов или задержания. В то же время профсоюзы полицейских говорят, что те сами испытывают предвзятое отношение к себе.

Напомним, почти недельную волну беспорядков во Франции спровоцировала смерть подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. Страховщики оценивают убытки не менее чем в 650 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.