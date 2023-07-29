У Німеччині чоловік відкрив вогонь по сусідах, вбивши трьох

У п'ятницю в багатоквартирному будинку в громаді Лангвайд-ам-Лех поблизу німецького Аугсбурга чоловік застрелив трьох сусідів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ZDF.

"Підозрюваний і троє загиблих були сусідами, які проживали в одному багатоквартирному будинку", – повідомили в поліції. За попередніми даними, злочину передувала суперечка між сусідами.

Підозрюваному 64 роки, він був заарештований. Згідно з інформацією, він застрелив двох жінок у віці 49 і 72 років і 52-річного чоловіка в будинку, де він жив.

Потім чоловік пішов далі і поранив 32-річну жінку і 44-річного чоловіка з рушниці в іншому будинку. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними поліції, ймовірний злочинець і двоє поранених також знали один одного. Конкретні передумови інциденту наразі залишаються предметом розслідування.

Поліція почала пошуки злочинця після того, як отримала повідомлення про постріли – і незабаром зупинила 64-річного чоловіка в його машині. "Він дозволив себе заарештувати без опору", – сказав представник поліції.

Як повідомлялося, у польському місті Познань 16 липня сталась стрілянина, в результаті якої один чоловік загинув на місці, а інший, нападник, – у лікарні від вогнепального поранення, яке наніс собі сам.