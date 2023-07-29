В Германии мужчина открыл огонь по соседям, убив троих

В пятницу в многоквартирном доме в общине Лангвайд-ам-Лех вблизи немецкого Аугсбурга мужчина застрелил трех соседей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ZDF.

"Подозреваемый и трое погибших были соседями, которые проживали в одном многоквартирном доме", – сообщили в полиции. По предварительным данным, преступлению предшествовала ссора между соседями.

Подозреваемому 64 года, он был арестован. Согласно информации, он застрелил двух женщин в возрасте 49 и 72 лет и 52-летнего мужчину в доме, где он жил.

Затем мужчина пошел дальше и ранил 32-летнюю женщину и 44-летнего мужчину из ружья в другом доме. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, предполагаемый преступник и двое раненых также знали друг друга. Конкретные предпосылки инцидента пока остаются предметом расследования.

Полиция начала поиски преступника после того, как получила сообщение о выстрелах – и вскоре остановила 64-летнего мужчину в его машине. "Он позволил себя арестовать без сопротивления", – сказал представитель полиции.

Как сообщалось, в польском городе Познань 16 июля произошла стрельба, в результате которой один мужчина погиб на месте, а другой, нападавший, – в больнице от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.