Більше половини фінів готові приймати більше працівників із країн ЄС

Трохи більше половини фінів (53%) готові бачити у своїх муніципалітетах більше іноземних працівників з Європейського союзу.

Це випливає з опитування, проведеного Фондом розвитку муніципальної сфери Фінляндії, "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ще третина опитаних (29%) вважає, що можна приймати таку саму кількість нових працівників з ЄС, як і раніше.

43% респондентів готові приймати більше іноземних студентів.

Найбільш негативно фіни ставляться до прохачів притулку і біженців: 39% фінів були б готові скоротити кількість таких людей, які прибувають у їхні регіони.

Ставлення фінів до іммігрантів залишилося загалом незмінним порівняно з 2021 роком.

Як повідомлялося, у Фінляндії закриють вісім центрів прийому біженців, оскільки в країну прибуло менше українців, ніж торік.