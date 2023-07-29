Более половины финнов готовы принимать больше работников из стран ЕС

Чуть больше половины финнов (53%) готовы видеть в своих муниципалитетах больше иностранных работников из Европейского союза.

Это следует из опроса, проведенного Фондом развития муниципальной сферы Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Еще треть опрошенных (29%) считает, что можно принимать такое же количество новых работников из ЕС, как и раньше.

43% респондентов готовы принимать больше иностранных студентов.

Наиболее негативно финны относятся к просителям убежища и беженцам: 39% финнов были бы готовы сократить количество таких людей, прибывающих в их регионы.

Отношение финнов к иммигрантам осталось в целом неизменным по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, в Финляндии закроют восемь центров приема беженцев, поскольку в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом году.