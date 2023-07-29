У Греції евакуюють мешканців чотирьох сіл через нову пожежу на заході країни

На заході Греції, в регіоні Еліда в суботу спалахнула лісова пожежа, мешканцям чотирьох сіл наказали евакуюватися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Жителі чотирьох сіл в регіоні Еліда на заході Греції отримали в суботу повідомлення про евакуацію за екстреним номером 112 через лісову пожежу, що спалахнула в сусідній місцевості раніше вдень.

У повідомленні жителям сіл Палеоварвасайна, Карутес, Стрефі і Сміла пропонувалося рухатися в бік Стародавньої Олімпії.

Як повідомлялося, за останні 24 години грецькі пожежники боролися з 51 новою лісовою пожежею, в результаті чого загальна кількість активних лісових пожеж в країні зросла до 96.

Пожежна служба повідомила, що більшість нових пожеж було ліквідовано одразу на початковій стадії.

Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас дав попередню оцінку руйнівним пожежам, які впродовж останніх 10 днів вирують у країні.

За його словами, переважна більшість пожеж були викликані підпалами або відбулися внаслідок злочинної недбалості.

У п’ятницю грецький міністр у справах захисту населення Норіс Мітаракіс подав прем’єру Кіріакосу Міцотакісу заяву про відставку на тлі масштабних лісових пожеж.