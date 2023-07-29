Власти отменили чрезвычайное положение на Родосе, введенное из-за пожаров

Чрезвычайное положение, объявленное на греческом Родосе на фоне разрушительных лесных пожаров, которые опустошали остров более 10 дней, было отменено в субботу.

Об этом сообщило Министерство по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Греции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekаthimerini.

Жители и гости острова получили сообщение по экстренному номеру 112 о возможности безопасного возвращения в свои дома.

Несколько фронтов, охвативших остров, были погашены, но в некоторых районах пламя разгорелось снова, и силы гражданской защиты остаются в состоянии повышенной готовности.

Из-за лесных пожаров остров Родос были вынуждены покинуть более 20 тысяч туристов и местных жителей.

Как сообщалось, на западе Греции, в регионе Элида в субботу вспыхнул лесной пожар, жителям четырех сел приказали эвакуироваться.

За последние 24 часа греческие пожарные боролись с 51 новым лесным пожаром, в результате чего общее количество активных лесных пожаров в стране возросло до 96.

Пожарная служба сообщила, что большинство новых пожаров было ликвидировано сразу на начальной стадии.