Шольц: Німеччина із занепокоєнням стежить за масовими заворушеннями у Франції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що із занепокоєнням стежить за подіями у Франції, яку охопили масові заворушення після вбивства поліцейським 17-річного підлітка.

Як пише "Європейська правда", про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю телеканалу ARD, яке наводить DW.

За словами Шольца, Німеччина бачить у Франції "доброзичливу сусідню країну".

Він переконаний, що Франції не загрожує нестабільність, а її президент Еммануель Макрон знайде способи, як швидко врегулювати ситуацію.

Шольц також не вважає, що подібні заворушення можуть спалахнути в Німеччині. "Немає жодних ознак цього", – наголосив він і додав, що Берлін багато зробив для пом'якшення високих цін на енергоносії та забезпечення надійності енергопостачання, маючи на увазі можливе невдоволення суспільства щодо цієї сфери.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.