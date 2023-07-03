Шольц: Германия с беспокойством следит за массовыми беспорядками во Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с беспокойством следит за событиями во Франции, которую охватили массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Как пишет "Европейская правда", об этом немецкий канцлер сказал в интервью телеканалу ARD, которое приводит DW.

По словам Шольца, Германия видит во Франции "доброжелательную соседнюю страну".

Он убежден, что Франции не грозит нестабильность, а ее президент Эмманюэль Макрон найдет способы, как быстро урегулировать ситуацию.

Шольц также не считает, что подобные беспорядки могут вспыхнуть в Германии.

"Нет никаких признаков этого", – подчеркнул он и добавил, что Берлин много сделал для смягчения высоких цен на энергоносители и обеспечения надежности энергоснабжения, имея в виду возможное недовольство общества в этой сфере.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.