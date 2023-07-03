У Франції загинув рятувальник, намагаючись загасити підпалені під час заворушень авто

У ніч на понеділок, 3 липня, у передмісті французької столиці Парижа загинув рятувальник під час спроби загасити автомобілі, які були підпалені під час масових заворушень.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

"Цієї ночі 24-річний капрал пожежної бригади помер під час боротьби з вогнем на підземній парковці в Сен-Дені, де горіли кілька автомобілів", – зазначив він.

Міністр додав, що постраждалому рятувальнику намагалися надати медичну допомогу, але врятувати його не вдалось.

Він висловив співчуття родині, друзям і колегам загиблого.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

Водночас цієї ночі у Франції спостерігалось відносне затишшя у порівнянні із попередніми днями – поліцейські затримали 157 осіб.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

Нагадаємо, масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Бабуся 17-річного Наеля, якого застрелив поліцейський, у неділю закликала припинити заворушення.