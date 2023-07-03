Во Франции погиб спасатель, пытаясь потушить подожженные во время беспорядков авто

В ночь на понедельник, 3 июля, в пригороде французской столицы Парижа погиб спасатель при попытке потушить автомобили, которые были подожжены во время массовых беспорядков.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Этой ночью 24-летний капрал пожарной бригады умер во время борьбы с огнем на подземной парковке в Сен-Дени, где горели несколько автомобилей", – отметил он.

Министр добавил, что пострадавшему спасателю пытались оказать медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

В то же время этой ночью во Франции наблюдалось относительное затишье по сравнению с предыдущими днями – полицейские задержали 157 человек.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

Напомним, массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Бабушка Наэля, которого застрелил полицейский, в воскресенье призвала прекратить беспорядки.