В Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії

В Гаазі у понеділок розпочне свою роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"Станьте свідками дуже важливої для України та всієї світової спільноти події", – йдеться у повідомленні на сторінці представництва у Facebook, у якому також міститься запрошення долучитись до онлайн пресконференції Євроюсту, присвяченої запуску центру.

Трансляція пресконференції відбудеться 12:15 за Києвом за посиланням. У ній візьмуть участь генпрокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генпрокурора США Кеннет Політе та єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

У Міжнародному центрі переслідування за злочин агресії будуть зберігатися та аналізуватися докази для майбутніх судових процесів, як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні.

Центр об'єднає прокурорів для підготовки майбутніх справ до судового процесу переслідування злочину агресії проти України.

В Єврокомісії підкреслювали, що докази злочину агресії будуть зберігатися централізовано в безпечному місці.

Раніше в ЄК заявляли, що центр запрацює до початку літа.

Угоду про створення Міжнародного центру підписали у Львові в березні в рамках конференції United for Justice.