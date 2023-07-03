В Гааге начнет работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии

В Гааге в понедельник начнет свою работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

"Станьте свидетелями очень важного для Украины и всего мирового сообщества события", – говорится в сообщении на странице представительства в Facebook, в котором также содержится приглашение присоединиться к онлайн пресс-конференции Евроюста, посвященной запуску центра.

Трансляция пресс-конференции состоится в 12:15 по Киеву по ссылке. В ней примут участие генпрокурор Украины Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генпрокурора США Кеннет Полите и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В Международном центре преследования за преступление агрессии будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины.

В Еврокомиссии подчеркивали, что доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте.

Ранее в ЕК заявляли, что центр заработает к началу лета.

Соглашение о создании Международного центра подписали во Львове в марте в рамках конференции United for Justice.