У Франції зібрали 800 тисяч євро для сім'ї поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка

У Франції створили фонд на підтримку родини поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка Наеля, що призвело до масових заворушень в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", пише BFM TV.

Зазначається, що станом на ранок понеділка у фонд пожертвували 825 213 євро. Його заснував ексречник кампанії в президенти Франції, ультраправого Еріка Земмура, Жан Мессіа на наступний день після смерті застреленого поліцейським підлітка.

"Підтримка родини Флоріана М., поліцейського з Нантера, який виконував свою роботу і тепер платить за це високу ціну", – йдеться в описі фонду.

Водночас, ініціатива викликала гнів багатьох інтернет-користувачів, особливо серед лівих політиків.

"Ви посилюєте вже наявний розкол, беручи участь у підтримці поліцейського, який перебуває під слідством за добровільне вбивство", – написав перший секретар Французької соціалістичної партії Олів'є Фор, закликавши закрити фонд.

Депутат від президентської партії "Відродження" Ерік Боторель також розкритикував створення фонду, заявивши, що "виділення декількох сотень тисяч євро для поліцейського, який перебуває під слідством у справі про вбивство Наеля, є непристойним і скандальним".

Також відомо про створення ще одного фонду на підтримку родини поліцейського, де зібрали понад 53 тисячі євро.

Нагадаємо, масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Бабуся застреленого підлітка закликала припинити заворушення.

У найгіршу ніч заворушень, з четверга на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Цієї ночі у Франції спостерігалось відносне затишшя у порівнянні із попередніми днями – поліцейські затримали 157 осіб.