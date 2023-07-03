Во Франции собрали 800 тысяч евро для семьи полицейского, которого обвиняют в убийстве подростка

Во Франции создали фонд в поддержку семьи полицейского, которого обвиняют в убийстве подростка Наэля, что привело к массовым беспорядкам в стране.



Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет BFM TV.



Отмечается, что по состоянию на утро понедельника в фонд пожертвовали 825 213 евро. Его основал экс-спикер кампании в президенты Франции, ультраправого Эрика Земмура, Жан Мессиа на следующий день после смерти подростка.



"Поддержка семьи Флориана М., полицейского из Нантерра, который выполнял свою работу и теперь платит за это высокую цену", – говорится в описании фонда.



В то же время, инициатива вызвала гнев многих интернет-пользователей, особенно среди левых политиков.



"Вы усиливаете уже существующий раскол, участвуя в поддержке полицейского, который находится под следствием за добровольное убийство", – написал первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор, призвав закрыть фонд.



Депутат от президентской партии "Возрождение" Эрик Боторель также раскритиковал создание фонда, заявив, что "выделение нескольких сотен тысяч евро для полицейского, находящегося под следствием по делу об убийстве Наэля, является неприличным и скандальным".



Также известно о создании еще одного фонда в поддержку семьи полицейского, где собрали более 53 тысяч евро.



Напомним, массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.



Бабушка застреленного подростка призвала прекратить беспорядки.



В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Этой ночью во Франции наблюдалось относительное затишье по сравнению с предыдущими днями – полицейские задержали 157 человек.