Польщі не потрібні додаткові німецькі війська – глава Міноборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає за потрібне розмістити додаткові німецькі сили на території Польщі на додаток до дислокованої в цій країні батареї Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив виданню Rzeczpospolita.

За його словами, Польща має дуже ефективні власні збройні сили, а також надає широку підтримку Україні і країнам Балтії.

"У мене не складається враження, що в Польщі потрібні додаткові німецькі війська, і поки що я не отримав жодного сигналу в цьому напрямку", – зазначив Пісторіус.

Німецький посадовець висловив переконання, що Польща дуже ефективно працює над тим, щоб значно збільшити свої військові можливості в НАТО.

Раніше повідомлялося, що Польща та Німеччина планували наприкінці травня відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території, однак досі обидві країни не можуть домовитися щодо деталей структури спільного підприємства.

Водночас, прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.