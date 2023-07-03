Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает нужным разместить дополнительные немецкие силы на территории Польши в дополнение к дислоцированной в этой стране батареи Patriot.



Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил изданию Rzeczpospolita.



По его словам, Польша имеет очень эффективные собственные вооруженные силы, а также оказывает широкую поддержку Украине и странам Балтии.



"У меня не складывается впечатление, что в Польше нужны дополнительные немецкие войска, и пока я не получил ни одного сигнала в этом направлении", – отметил Писториус.



Немецкий чиновник выразил убеждение, что Польша очень эффективно работает над тем, чтобы значительно увеличить свои военные возможности в НАТО.



Ранее сообщалось, что Польша и Германия планировали в конце мая открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории, однако до сих пор обе страны не могут договориться о деталях структуры совместного предприятия.



В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.