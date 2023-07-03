Пісторіус пояснив повільні витрати зі спецфонду для Бундесверу в 100 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджує, що Бундесвер уже уклав контрактів обсягом у третину спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, а реалізувати швидко їх не вдається через повільний запуск виробничої бази.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

За словами Пісторіуса, створення спецфонду забезпечило фінансове підґрунтя, що "забезпечує потужний, позитивний розвиток нашої політики оборони й безпеки".

"Цей фонд існує лише з вересня минулого року, а вже підписано контрактів на понад третину зі 100 мільярдів євро. Однак промисловий потенціал не створюється за одну ніч", – зауважив він.

Голова Міноборони ФРН водночас перерахував низку проєктів, які почали втілюватись завдяки спецфонду: закупівля винищувачів F-35A, систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM, системи протиракетної оборони Arrow-3 та бойових машин піхоти Puma, а також оновлення спорядження солдатів Бундесверу.

"До кінця 2023 року близько двох третин коштів спеціального фонду буде спрямовано на конкретні проєкти. Кошти можуть надходити лише тоді, коли з'являється нове обладнання або коли досягаються певні вирішальні етапи в процесах його придбання", – зазначив Пісторіус.

"Тому саме по собі використання коштів не може бути критерієм успішності спеціального фонду", – додав він.

Коментар Пісторіуса з’явився після публікації газети Handelsblatt, яка стверджує, що з часу існування фонду було фактично витрачено лише 1,1 мільярда євро коштів із нього, або трохи більш як 1%.

Канцлер Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду Бундесверу на 100 млрд євро та дотримання так званої двовідсоткової мети НАТО після того, як Росія вторглася в Україну. Для створення оборонного спецфонду у Німеччині навіть змінили конституцію, оскільки наповнювати фонд вирішили за рахунок кредитів.