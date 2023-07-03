Писториус объяснил медленные расходы из спецфонда для Бундесвера в 100 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что Бундесвер уже заключил контрактов объемом в треть специального фонда в размере 100 миллиардов евро, а реализовать быстро их не удается из-за медленного запуска производственной базы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По словам Писториуса, создание спецфонда обеспечило финансовую основу, что "обеспечивает мощное, позитивное развитие нашей политики обороны и безопасности".

"Этот фонд существует только с сентября прошлого года, а уже подписано контрактов на более чем треть из 100 миллиардов евро. Однако промышленный потенциал не создается за одну ночь", – отметил он.

Глава Минобороны ФРГ одновременно перечислил ряд проектов, которые начали воплощаться благодаря спецфонду: закупка истребителей F-35A, систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, системы противоракетной обороны Arrow-3 и боевых машин пехоты Puma, а также обновление снаряжения солдат Бундесвера.

"До конца 2023 года около двух третей средств специального фонда будет направлено на конкретные проекты. Средства могут поступать только тогда, когда появляется новое оборудование или когда достигаются определенные решающие этапы в процессах его приобретения", – отметил Писториус.

"Поэтому само по себе использование средств не может быть критерием успешности специального фонда", – добавил он.

Комментарий Писториуса появился после публикации газеты Handelsblatt, которая утверждает, что со времени существования фонда было фактически потрачено лишь 1,1 миллиарда евро средств из него, или чуть более 1%.

Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда Бундесвера на 100 млрд евро и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО после того, как Россия вторглась в Украину. Для создания оборонного спецфонда в Германии даже изменили конституцию, поскольку наполнять фонд решили за счет кредитов.