У Молдові перевірять заходи безпеки в аеропорту, де застрелили двох людей

Молдовська прокуратура порушила кримінальну справу для перевірки заходів безпеки в аеропорту Кишинева, де 30 червня сталась стрілянина й загинули двоє людей.

Про це йдеться в повідомленні генеральної прокуратури Молдови, яке цитує "Європейська правда".

Кримінальну справу порушили за фактом "невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків" особами, залученими до забезпечення безпеки осіб в Міжнародному аеропорту Кишинева.

Розслідуванням займатиметься прокуратура Кишинева, й суспільство обіцяють оперативно інформувати про "розвиток подій, що мають значний суспільний вплив, якщо ця інформація не вплине на кримінальне переслідування".

Нагадаємо, вдень 30 червня чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив вогонь. Від завданих поранень загинув співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану. Під час затримання він отримав серйозні поранення і зараз перебуває у лікарні під вартою.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб", який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Нападникові загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Після інциденту влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності.