В Молдове проверят меры безопасности в аэропорту, где застрелили двух человек

Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело для проверки мер безопасности в аэропорту Кишинева, где 30 июня произошла стрельба и погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры Молдовы, которое цитирует "Европейская правда".

Уголовное дело возбудили по факту "невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей" лицами, привлеченными к обеспечению безопасности лиц в Международном аэропорту Кишинева.

Расследованием будет заниматься прокуратура Кишинева, и общество обещают оперативно информировать о "развитии событий, имеющих значительное общественное влияние, если эта информация не повлияет на уголовное преследование".

Напомним, днем 30 июня мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От нанесенных ранений погиб сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.

Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана. Во время задержания он получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице под стражей.

Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц", который позже переквалифицировала на убийство с отягчающими обстоятельствами. Нападающему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.