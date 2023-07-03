Cтрілянина в аеропорту Кишинева: родинам загиблих виплатять по 1 млн леїв

Родинам прикордонника та працівника служби безпеки, які загинули внаслідок стрілянини в аеропорту Кишинева у п’ятницю, виплатять компенсації у розмірі 1 млн леїв – близько 2 млн гривень.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив прем’єр Молдови Дорін Речан.

Речан оголосив, що родини кожного із загиблих отримають по мільйону молдовських леїв. "Кошти виділять із резервного фонду уряду, споживацького фонду аеропорту Кишинева та згідно із законом про держслужбовців з особливим статусом у міністерстві внутрішніх справ", – зазначив Речан.

Також у понеділок президентка Молдови посмертно нагородила медалями загиблого прикордонника Сергія Мунтяна і співробітника служби безпеки аеропорту Ігоря Чофу.

Нагадаємо, у п’ятницю один з прибулих пасажирів в аеропорту Кишинева після відмови у в’їзді вихопив зброю у прикордонника і відкрив вогонь, спричинивши загибель двох людей.

Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану Рустамом Ашуровим. Під час затримання його серйозно поранили, він у реанімації під вартою.

З Таджикистану надходила інформація про те, що Ашуров 7 років працював у правоохоронних органах у своїй країні, після чого його звільнили за кримінальну діяльність; він був у тому числі за гратами, але у 2013 році вийшов на волю достроково. Зараз проти Ашурова відкрите провадження за звинуваченнями у викраденні банкіра.

Молдовська прокуратура після інциденту порушила кримінальну справу для перевірки заходів безпеки в аеропорту Кишинева.