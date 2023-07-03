Стрельба в аэропорту Кишинева: семьям погибших выплатят по 1 млн леев

Семьям пограничника и работника службы безопасности, погибших в результате стрельбы в аэропорту Кишинева в пятницу, выплатят компенсации в размере 1 млн леев – около 2 млн гривен.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер Молдовы Дорин Речан.

Речан объявил, что семьи каждого из погибших получат по миллиону молдавских леев. "Средства выделят из резервного фонда правительства, потребительского фонда Кишиневского аэропорта и в соответствии с законом о государственных служащих с особым статусом в министерстве внутренних дел", – отметил Речан.

Также в понедельник президент Молдовы посмертно наградила медалями погибшего пограничника Сергея Мунтяна и сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чофу.

Напомним, в пятницу один из прибывших пассажиров в аэропорту Кишинева после отказа во въезде выхватил оружие у пограничника и открыл огонь, убив двух человек.

Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана Рустамом Ашуровым. Во время задержания его серьезно ранили, он в реанимации под стражей.

Из Таджикистана поступала информация о том, что Ашуров 7 лет работал в правоохранительных органах в своей стране, после чего его уволили за криминальную деятельность; он в том числе отбывал наказание в заключении, но в 2013 году вышел на свободу досрочно. Сейчас против Ашурова открыто производство по обвинению в похищении банкира.

Молдавская прокуратура после инцидента возбудила уголовное дело для проверки мер безопасности в аэропорту Кишинева.