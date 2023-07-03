У Литві почались міжнародні навчання Сил спецоперацій

На території Литви з 3 по 13 липня відбудуться міжнародні навчання Сил спеціальних операцій Strong and United – 2023, в яких візьмуть участь литовські, польські й німецькі підрозділи спецоперацій.

Про це в понеділок оголосили Збройні сили Литви, повідомляє "Європейська правда".

Під час навчань Strong and United – 2023, які відбудуться в Клайпеді, Вільнюсі та інших населених пунктах Литви, "відпрацьовуватимуться способи реагування на потенційні загрози в різних ситуаціях".

"Навчання відбуватимуться у військових і цивільних районах, на суші і в територіальних водоймах і передбачатимуть вильоти винищувачів і гелікоптерів", – попереджають у литовських Збройних силах.

У канцелярії президента Литви повідомили, що польський лідер Анджей Дуда, який перебуватиме в країні з державним візитом, 7 липня спостерігатиме за навчаннями Сил спецоперацій в Клайпеді.

Міжнародні навчання Сил спеціальних операцій Strong and United – 2023 є частиною регулярного циклу спільних навчань із союзниками в Литві, в яких беруть участь усі види литовських Збройних сил.

Нагадаємо, що в червні Військово-морські сили Литви провели найбільші у 2023 році навчання "Штормовий удар – 2023".

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до литовського міста Пабраде минулого тижня зустрівся з німецькими і литовськими військовими, які разом тренувались на навчаннях Griffin Storm.