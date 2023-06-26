Столтенберг у Литві відвідав навчання військ НАТО напередодні саміту у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок під час візиту до литовського міста Пабраде зустрівся з німецькими і литовськими військовими, які разом тренуються на навчаннях Griffin Storm.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Під час візиту до німецьких і литовських військових до Столтенберга приєднались президент Литви Гітанас Науседа і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Фото: пресслужба НАТО

Навчання Griffin Storm перевіряли можливість швидкого посилення бойової групи НАТО у Литві на чолі з Німеччиною до рівня бригади, як було погоджено на Мадридському саміті НАТО в 2022 році.

"Ці навчання надсилають чіткий сигнал: НАТО готова захищати кожен сантиметр території Альянсу. Ми демонструємо, що ми також можемо швидко посилюватись, коли це потрібно", – сказав Столтенберг.

На Вільнюському саміті 11 і 12 липня члени Альянсу ухвалять нові регіональні плани "з конкретними силами і засобами, призначеними для оборони конкретних членів Альянсу", сказав генеральний секретар.

Він додав, що сили будуть регулярно проводити спільні навчання, і зазначив, що НАТО також погодила нову ротаційну модель для протиповітряної і протиракетної оборони.

Повідомлялося, що Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

Литва хоче прийняти бригаду Збройних сил Німеччини на постійне місце дислокації не пізніше 2026 року.