В Литве начались международные учения Сил спецопераций

На территории Литвы с 3 по 13 июля состоятся международные учения Сил специальных операций Strong and United – 2023, в которых примут участие литовские, польские и немецкие подразделения спецопераций.

Об этом в понедельник объявили Вооруженные силы Литвы, сообщает "Европейская правда".

Во время учений Strong and United – 2023, которые состоятся в Клайпеде, Вильнюсе и других населенных пунктах Литвы, "будут отрабатываться способы реагирования на потенциальные угрозы в различных ситуациях".

"Учения будут проходить в военных и гражданских районах, на суше и в территориальных водоемах и будут предусматривать вылеты истребителей и вертолетов", – предупреждают в литовских Вооруженных силах.

В канцелярии президента Литвы сообщили, что польский лидер Анджей Дуда, который будет находиться в стране с государственным визитом, 7 июля будет наблюдать за учениями Сил спецопераций в Клайпеде.

Международные учения Сил специальных операций Strong and United – 2023 являются частью регулярного цикла совместных учений с союзниками в Литве, в которых принимают участие все виды литовских Вооруженных сил.

Напомним, что в июне Военно-морские силы Литвы провели крупнейшие в 2023 году учения "Штормовой удар – 2023".

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в литовский город Пабраде на прошлой неделе встретился с немецкими и литовскими военными, которые вместе тренировались на учениях Griffin Storm.