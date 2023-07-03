Папа Римський засудив спалення Корану у Стокгольмі: Викликає гнів і огиду

Папа Римський Франциск засудив акцію зі спаленням Корану у шведській столиці Стокгольмі, заявивши, що такі дії викликали у нього гнів і огиду.

Як пише "Європейська правда", про це понтифік сказав в інтерв’ю виданню з ОАЕ Al Ittihad, яке наводить Reuters.

"Будь-яка книга, що вважається священною, повинна поважатися, щоб поважати тих, хто в неї вірить. Я відчуваю гнів і огиду до цих дій", – зазначив Франциск.

Він наголосив, що "свобода слова ніколи не повинна використовуватися для того, щоб зневажати інших" і те, "що дозволяє це, відкидається і засуджується".

Минулого тижня чоловік спалив Коран у Стокгольмі, що викликало різке засудження з боку низки ісламських держав.

Такі країни, як Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати і Марокко, викликали шведських послів на знак протесту проти інциденту зі спаленням Корану.

Іран утримається від направлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.

Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану у Стокгольмі.

Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.