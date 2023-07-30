Reuters: Туреччина попросила Данію терміново вжити заходи через спалення Корану

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у суботу закликав Данію вжити термінові заходи для запобігання спаленню Корану.

Про це повідомило агентству Reuters джерело в МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові зі своїм данським колегою Ларсом Локке Расмуссеном Фідан засудив "безперервні підлі напади на Коран".

За словами джерела, він сказав Расмуссену, що неприйнятно дозволяти такі дії під прикриттям свободи слова.

У суботу Расмуссен написав у своєму Twitter, що "Туреччина і Данія є близькими союзниками. Важливо не дозволити цим діям створити розкол".

Фідан також повторив "рішуче засудження Данією цих провокаційних дій небагатьох осіб".

Його коментарі пролунали після того, як у вівторок невелика група антиісламських активістів підпалила Коран перед посольствами Єгипту та Туреччини в Копенгагені після подібних протестів у Данії та Швеції останніми тижнями.

Данія та Швеція висловили жаль з приводу спалення священної книги ісламу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з нормами, які захищають свободу слова.

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.



