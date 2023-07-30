Reuters: Турция попросила Данию срочно принять меры из-за сожжения Корана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в субботу призвал Данию принять срочные меры для предотвращения сожжения Корана.

Об этом сообщил агентству Reuters источник в МИД Турции, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре со своим датским коллегой Ларсом Локке Расмуссеном Фидан осудил "непрерывные подлые нападения на Коран".

По словам источника, он сказал Расмуссену, что неприемлемо позволять такие действия под прикрытием свободы слова.

В субботу Расмуссен написал в своем Twitter, что "Турция и Дания являются близкими союзниками. Важно не позволить этим действиям создать раскол".

Фидан также повторил "решительное осуждение Данией этих провокационных действий немногих лиц".

Его комментарии прозвучали после того, как во вторник небольшая группа антиисламских активистов подожгла Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене после подобных протестов в Дании и Швеции в последние недели.

Дания и Швеция выразили сожаление по поводу сожжения священной книги ислама, но заявили, что не могут предотвратить это в соответствии с нормами, которые защищают свободу слова.

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением таких действий.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на эти акции в скандинавском государстве.