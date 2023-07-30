Парижские книготорговцы возмущены планами "спрятать" их во время Олимпиады

Книготорговцы в Париже возмутились из-за планов "спрятать" их во время Олимпиады 2024 года после того, как местные власти приказали им перенести их торговые точки до церемонии открытия Игр из соображений безопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Bouquinistes вдоль реки Сены – это самый большой книжный рынок под открытым небом в Европе, он является символом 400-летней традиции.

Однако, по словам городских властей, около 570 торговых точек, которые составляют около 60% от общего количества вдоль реки, необходимо будет демонтировать и переместить ради церемонии открытия Олимпиады 26 июля следующего года.

Ранее на этой неделе полиция сообщила книготорговцам, что их киоски находятся в пределах периметра охраны во время церемонии и должны быть убраны по "очевидным соображениям безопасности".

Книготорговцы утверждают, что этот шаг грозит стереть символ города.

Организаторы Олимпийских игр в Париже ожидают, что не менее 600 тысяч человек посетят церемонию открытия на Сене, во время которой спортсмены и делегации проплывут вдоль реки. Это впервые церемония открытия состоится за пределами стадиона и публика будет иметь свободный доступ к ней.

Правительство Франции планирует обеспечить безопасность мероприятия, для чего привлекут 35 000 агентов безопасности и военных.

В заявлении властей Парижа говорится, что их представители встретились с книготорговцами в начале этого месяца и предложили оплатить расходы на демонтаж киосков и любые ремонтные работы в случае их повреждения.

Непонятно, должны ли книготорговцы переехать на все время Игр или только на церемонию открытия. Но город пригласил их перебраться в специально созданную "деревню книготорговцев" в "литературном районе возле Сены" на время 33-й Олимпиады с 26 июля по 11 августа.

На bouquinistes продают книги вдоль Сены с 16 века.

Напомним, за год до начала Олимпиады Париж находится на завершающей стадии исторической очистки Сены, что вскоре вернет пловцов и дайверов к реке.