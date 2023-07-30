Франція засудила антифранцузькі заворушення в Нігері після державного перевороту
Франція засудила насильство проти своєї дипломатичної місії в Нігері і пообіцяла рішуче реагувати на будь-які напади на своїх громадян або інтереси.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Після військового перевороту минулого тижня біля посольства Франції в Ніамеї, столиці Нігеру, відбулися антифранцузькі протести.
"Президент не потерпить жодного нападу на Францію та її інтереси", – заявив офіс президента Емманюеля Макрона, уточнюючи, що глава держави буде реагувати на напади на французьких дипломатів, збройні сили або бізнес.
В окремій заяві Міністерство закордонних справ Франції засудило будь-яке насильство проти дипломатичних представництв і закликало владу Нігеру захистити французьку місію, як того вимагає міжнародне право.
Макрон провів розмову з поваленим президентом Нігеру Мохамедом Базумом і колишнім президентом Махамаду Іссуфу. Вони обидва вони засудили переворот і закликали до спокою.
Тисячі прихильників хунти, яка захопила владу в Нігері, пройшли в неділю вулицями Ніамеї, розмахуючи російськими прапорами, скандуючи ім'я російського президента і засуджуючи Францію.
Франція, колишня колоніальна держава в Нігері, оголосила в суботу, що скорочує всю допомогу на розвиток країни і закликала повернути Базума на посаду після його усунення в середу.
Нігер був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.