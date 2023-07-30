Франція засудила антифранцузькі заворушення в Нігері після державного перевороту

Франція засудила насильство проти своєї дипломатичної місії в Нігері і пообіцяла рішуче реагувати на будь-які напади на своїх громадян або інтереси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Після військового перевороту минулого тижня біля посольства Франції в Ніамеї, столиці Нігеру, відбулися антифранцузькі протести.

"Президент не потерпить жодного нападу на Францію та її інтереси", – заявив офіс президента Емманюеля Макрона, уточнюючи, що глава держави буде реагувати на напади на французьких дипломатів, збройні сили або бізнес.

В окремій заяві Міністерство закордонних справ Франції засудило будь-яке насильство проти дипломатичних представництв і закликало владу Нігеру захистити французьку місію, як того вимагає міжнародне право.

Макрон провів розмову з поваленим президентом Нігеру Мохамедом Базумом і колишнім президентом Махамаду Іссуфу. Вони обидва вони засудили переворот і закликали до спокою.

Тисячі прихильників хунти, яка захопила владу в Нігері, пройшли в неділю вулицями Ніамеї, розмахуючи російськими прапорами, скандуючи ім'я російського президента і засуджуючи Францію.

Франція, колишня колоніальна держава в Нігері, оголосила в суботу, що скорочує всю допомогу на розвиток країни і закликала повернути Базума на посаду після його усунення в середу.

Нігер був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.