Франция осудила антифранцузские беспорядки в Нигере после государственного переворота

Франция осудила насилие против своей дипломатической миссии в Нигере и пообещала решительно реагировать на любые нападения на своих граждан или интересы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

После военного переворота на прошлой неделе у посольства Франции в Ниамее, столице Нигера, состоялись антифранцузские протесты.

"Президент не потерпит никакого нападения на Францию и ее интересы", – заявил офис президента Эмманюэля Макрона, уточняя, что глава государства будет реагировать на нападения на французских дипломатов, вооруженные силы или бизнес.

В отдельном заявлении Министерство иностранных дел Франции осудило любое насилие против дипломатических представительств и призвало власти Нигера защитить французскую миссию, как того требует международное право.

Макрон провел разговор со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом и бывшим президентом Махамаду Иссуфу. Они оба они осудили переворот и призвали к спокойствию.

Тысячи сторонников хунты, захватившей власть в Нигере, прошли в воскресенье по улицам Ниамеи, размахивая российскими флагами, скандируя имя российского президента и осуждая Францию.

Франция, бывшая колониальная держава в Нигере, объявила в субботу, что сокращает всю помощь на развитие страны и призвала вернуть Базума на должность после его отстранения в среду.

Нигер был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.