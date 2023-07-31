Профспілки поліції Німеччини закликали запровадити контроль на кордонах із Чехією та Польщею

Дві великі профспілки поліції Німеччини вимагають від міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер запросити у ЄС санкції на те, щоб установити контроль на кордонах із Польщею та Чехією.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Die Welt заявив глава підрозділу федеральної поліції при профспілці поліції Андреас Роскопф.

За його словами, "необхідно, нарешті, змінити правовий статус федеральної поліції на кордонах із Польщею та Чехією", адже правоохоронці не мають права видворяти людей, які нелегально в'їхали в країну зі сходу.

Тим часом голова профспілки федеральної поліції Гайко Теггац зазначив, що контроль на кордоні з Австрією, який ФРН запровадила 2022 року, допоміг закрити в'їзд для 15 тисяч осіб.

На його думку, контроль на кордонах із Польщею та Чехією призведе до "стримувальної ланцюгової реакції", завдяки чому в цих країнах будуть сильніше контролювати кордони.

"Люди, які прибули на німецько-чеський кордон, можливо, вже перетнули чотири країни Євросоюзу, ніде не попросивши притулку", – припустив Теггац.

Раніше повідомлялося, що у разі виникнення провокацій на кордоні з Білоруссю, Литва, Польща та Латвія можуть ухвалити спільне рішення про закриття кордону.

Перед цим стало відомо, що у Німеччині помітно зросла кількість кубинців, які просять притулку в країні.