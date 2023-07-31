Профсоюзы полиции Германии призвали ввести контроль на границах с Чехией и Польшей

Два крупных профсоюза полиции Германии требуют от министра внутренних дел Нэнси Фезер попросить у ЕС разрешения установить контроль на границах с Польшей и Чехией из-за проблем с мигрантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Die Welt заявили глава подразделения федеральной полиции при профсоюзе полиции GdP Андреас Роскопф и глава профсоюза федеральной полиции DPOLG Гайко Теггац.

По словам Роскопфа, "необходимо, наконец, изменить правовой статус федеральной полиции на границах с Польшей и Чехией", ведь правоохранители не имеют права выдворять людей, которые нелегально въехали в страну с востока.

Теггац отметил, что контроль на границе с Австрией, который ФРГ ввела в 2022 году, помог закрыть въезд для 15 тысяч человек.

По его мнению, контроль на границах с Польшей и Чехией приведет к "сдерживающей цепной реакции", благодаря чему в этих странах будут сильнее контролировать границы.

"Люди, которые прибыли на немецко-чешскую границу, возможно, уже пересекли четыре страны Евросоюза, нигде не попросив убежища", – предположил Теггац.

Ранее сообщалось, что в случае возникновения провокаций на границе с Беларусью Литва, Польша и Латвия могут принять совместное решение о закрытии границы.

Перед этим стало известно, что в Германии заметно возросло количество кубинцев, которые просят убежища в стране.