Значно зросла кількість кубинців, які просять притулку в Німеччині

У Німеччині помітно зросла кількість кубинців, які просять притулку в країні.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує Bild.

Загалом 607 громадян Куби подали заяви про притулок у Німеччині до 2 липня. За аналогічний період минулого року заяв було 73, підтвердили агентству dpa у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Більшість кубинців попросили притулку після приземлення у Франкфурті під час пересадки, при якій від іноземців не вимагають візи на шляху до іншого пункту призначення.

Як заявила прессекретарка МВС Німеччини, причиною збільшення кількості прохань про притулок, ймовірно, є "економічна і структурна ситуація на Кубі".

За даними Bild, багато кубинців, які просили притулку в Німеччині, забронювали квитки на рейси в пункти призначення, для яких кубинським громадянам не потрібні візи, наприклад, в Дубай або Белград.

Але, пише видання, замість того, щоб сісти на стикувальні рейси у Франкфурті, вони звернулися до німецької федеральної поліції в аеропорту і подали заяви про притулок.

Уряд "наразі вивчає відповідні заходи для боротьби з цим явищем, такі як транспортні заборони або розгортання спеціалізованих підрозділів федеральної поліції", – заявили в міністерстві.

Як повідомили у відомстві, близько половини кубинців, які спочатку попросили притулку в Німеччині, не подали свої заяви після того, як їхні біометричні дані зібрала поліція в аеропорту. Вони не з'явилися в місцеві імміграційні служби у ФРН, щоб подати офіційну заяву.

Раніше повідомлялося, що в рамках спільної операції правоохоронців із п'яти країн вдалося зупинити діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконним ввезенням мігрантів із Куби до країн ЄС.

Перед цим стало відомо, що протягом доби неділі, 23 липня, нелегальні мігранти, які намагалися прорватися з Білорусі на територію Польщі, шість разів агресивно атакували польських прикордонників.