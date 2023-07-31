Британия выдаст сотни лицензий на бурение нефтегазовых месторождений в Северном море

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон выдаст сотни новых нефтегазовых лицензий для бурения в Северном море, чтобы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в программе BBC Radio Scotland's Good Morning Scotland, сообщает The Guardian.

По словам Сунака, для британской "энергетической безопасности лучше не зависеть от иностранных диктаторов", поскольку "это не только хорошо для рабочих мест, но и для окружающей среды, ведь нет смысла импортировать с другого конца света материалы, углеродный след которых вдвое или втрое больше, чем тот, что у нас".

"Мы видели за последний год последствия войны, которую развязал (Владимир) Путин, и мы не хотим быть зависимыми от таких диктаторов, когда речь идет о нашей энергетике, и важной частью защиты от этого являются инвестиции в Северное море", – отметил премьер.

Он также подчеркнул, что "именно об этом сегодняшнее заявление – чтобы гарантировать, что у нас будут будущие раунды лицензирования нефтегазовых месторождений", добавив, что этот сектор поддерживает 200 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что компания Shell продолжает торговать российским газом более чем через год после того, как пообещала выйти с российского энергетического рынка.

Перед этим Министерство энергетики Украины и МИД Великобритании заключили меморандум об энергетическом партнерстве, который предусматривает создание нового Фонда вызовов в сфере зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 млн фунтов стерлингов.